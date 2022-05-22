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В «Рубине» попросили игроков не покидать Казань до решения РФС

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
В «Рубине» сообщили игрокам не покидать Казань на отпуск до решения РФС.
Фото ФК «Рубин»

По информации «СЭ», игроков «Рубина» после поражения от «Уфы» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ (1:2) просили остаться в Казани до решения РФС по формату чемпионата и возможному расширению.

Команда получила один выходной и затем может собраться на базе.

Казанцы заняли 15-е место в итоговой таблице РПЛ, которое по текущему регламенту лиги подразумевает прямой вылет команды в ФНЛ.

24 мая на заседании исполкома РФС обсудят предложение клубов РПЛ о моратории на вылет и варианты формата чемпионата в сезоне-2022/23 с учетом неучастия российских команд в еврокубках.

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
РПЛ
РФС
ФК Рубин (Казань)
14
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Кр. Советов – Ахмат
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