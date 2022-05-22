В «Рубине» попросили игроков не покидать Казань до решения РФС

По информации «СЭ», игроков «Рубина» после поражения от «Уфы» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ (1:2) просили остаться в Казани до решения РФС по формату чемпионата и возможному расширению.

Команда получила один выходной и затем может собраться на базе.

Казанцы заняли 15-е место в итоговой таблице РПЛ, которое по текущему регламенту лиги подразумевает прямой вылет команды в ФНЛ.

24 мая на заседании исполкома РФС обсудят предложение клубов РПЛ о моратории на вылет и варианты формата чемпионата в сезоне-2022/23 с учетом неучастия российских команд в еврокубках.