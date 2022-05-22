Кухарчук: «Очень не хотелось, чтобы «Рубин» вылетал»

Нападающий «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ. Он отметил, что подопечные Леонида Слуцкого попали не в самую приятную ситуацию.

«Очень не хотелось, чтобы «Рубин» вылетал, команда мне импонирует. Переживал за казанцев. До последнего думал, что команда сможет зацепиться за стыковые матчи, — цитирует Кухарчука Betonmobile.ru. — Очень тяжело было весной наблюдать за тем, что происходит с «Рубином». У меня много друзей и родственников из Казани, все переживают. Команда Леонида Слуцкого попала в не самую приятную ситуацию, конечно же».

«Рубин» в последнем туре чемпионата России дома проиграл «Уфе» и вылетел в ФНЛ. Кухарчук выступал за казанцев с 2007 по 2010 год.