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Кухарчук: «Очень не хотелось, чтобы «Рубин» вылетал»

Кухарчук заявил, что переживал за «Рубин»
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Нападающий «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал вылет «Рубина» в ФНЛ. Он отметил, что подопечные Леонида Слуцкого попали не в самую приятную ситуацию.

«Очень не хотелось, чтобы «Рубин» вылетал, команда мне импонирует. Переживал за казанцев. До последнего думал, что команда сможет зацепиться за стыковые матчи, — цитирует Кухарчука Betonmobile.ru. — Очень тяжело было весной наблюдать за тем, что происходит с «Рубином». У меня много друзей и родственников из Казани, все переживают. Команда Леонида Слуцкого попала в не самую приятную ситуацию, конечно же».

«Рубин» в последнем туре чемпионата России дома проиграл «Уфе» и вылетел в ФНЛ. Кухарчук выступал за казанцев с 2007 по 2010 год.

Источник: https://betonmobile.ru/ilya-kuharchuk-ochen-ne-hotelos-chtobyi-rubin-vyiletal

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Илья Кухарчук
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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