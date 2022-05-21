Игроки «Крыльев» поддержали Ларина

В субботу, 21 мая, после завершения встречи 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (0:1) футболисты самарского клуба — воспитанники «Чертанова» Владислав Сарвели, Сергей Пиняев, Максим Глушенков, Александр Солдатенков, Антон Зиньковский, Иван Ломаев, Дмитрий Цыпченко, Роман Ежов, Александр Коваленко, Максим Витюгов и Юрий Горшков надели майки с надписью «Свободу Николаю Ларину». К ним также присоединились работавшие в московском коллективе главный тренер Игорь Осинькин и один из его ассистентов Михаил Семерня.

Так нынешние игроки «Крыльев» решили поддержать экс-директора школы Ларина, в отношении которого сейчас идет судебное разбирательство по делу о финансовых нарушениях, случившихся во время его пребывания на этой должности.

— Это инициатива всех чертановцев, — рассказал «СЭ» капитан волжан Солдатенков, выступавший в столичной акамедии, а затем профессиональной команде с 6 до 20 лет. — По нашему мнению, то, что сейчас происходит с Николаем Юрьевичем — неправильно. Это отличный специалист и человек, под его руководством вырос не один десяток футболистов высокого уровня.