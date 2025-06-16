В «Пари НН» прокомментировали получение командой места в РПЛ: «Увидимся совсем скоро!»

В «Пари НН» прокомментировали получение командой места в РПЛ на сезон-2025/26.

«Долгожданные новости! Уже через месяц с небольшим мы возьмем старт в пятом сезоне Мир РПЛ. Дорогие болельщики, увидимся совсем скоро!» — говорится в Telegram-канале команды.

16 июня РФС утвердил состав участников следующего сезона РПЛ.

По итогам сезона-2024/25 занявшие 12-е место в чемпионате России «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Клубы РПЛ и ФНЛ поддержали кандидатуру нижегородского клуба, который в стыковых матчах уступил «Сочи» (2:1, 1:3).