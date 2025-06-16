В «Пари НН» прокомментировали получение командой места в РПЛ: «Увидимся совсем скоро!»
В «Пари НН» прокомментировали получение командой места в РПЛ на сезон-2025/26.
«Долгожданные новости! Уже через месяц с небольшим мы возьмем старт в пятом сезоне Мир РПЛ. Дорогие болельщики, увидимся совсем скоро!» — говорится в Telegram-канале команды.
16 июня РФС утвердил состав участников следующего сезона РПЛ.
По итогам сезона-2024/25 занявшие 12-е место в чемпионате России «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Клубы РПЛ и ФНЛ поддержали кандидатуру нижегородского клуба, который в стыковых матчах уступил «Сочи» (2:1, 1:3).
Источник: ФК «Пари НН»
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4
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5
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6
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8
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9
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14
|Динамо Мх
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15
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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