Новый сезон РПЛ стартует 20 июля, завершится — 17 мая 2026 года

РФС утвердил расписание сезона-2025/26 для РПЛ и Кубка России

В РФС был утвержден график РПЛ сезона-2025/26.

Новый сезон чемпионата России стартует 20 июля 2025 года, а завершится 17 мая 2026 года.

Ранее РФС утвердил состав участников РПЛ на следующий год. По решению союза, место «Химок», не прошедших процедуру лицезирования на участие в чемпионате, займет «Пари НН».