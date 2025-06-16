РФС утвердил состав участников РПЛ в сезоне-2025/26: «Пари НН» заменил «Химки»

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило состав участников чемпионата России в сезоне-2025/26.

В список вошли 16 клубов.

Участники РПЛ-2025/26

«Краснодар»

«Зенит» (Санкт-Петербург)

ЦСКА

«Спартак» (Москва)

«Динамо» (Москва)

«Локомотив» (Москва)

«Рубин» (Казань)

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

«Акрон» (Тольятти)

«Крылья Советов» (Самара)

«Динамо» (Махачкала)

«Ахмат» (Грозный)

«Балтика» (Калининград)

«Торпедо» (Москва)

«Сочи»

«Пари Нижний Новгород»

По итогам сезона-2024/25 занявшие 12-е место в чемпионате России «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Клубы РПЛ и ФНЛ поддержали кандидатуру «Пари НН», который в стыковых матчах уступил «Сочи» (2:1, 1:3).