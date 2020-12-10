В отношении «Тамбова» возбуждено административное дело за невыплату зарплаты на 118 миллионов рублей

Прокуратура Октябрьского района Тамбова завела административное дело в отношении футбольного клуба «Тамбов».

Задолженность клуба по заработной плате в период с сентября по октябрь 2020 года составляет 117 984 534,72 рублей. Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по статье, предусмотренной ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права»).

Дело направлено для рассмотрения в мировой суд Октябрьского района Тамбова. В ноябре прокуратура уже штрафовала «Тамбов» на 50 тысяч рублей за невыплату зарплаты сотрудникам в период с июня по август 2020 года.