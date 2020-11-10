Прокуратура оштрафовала «Тамбов» на 50 тысяч рублей за невыплату зарплаты

«Тамбов» оштрафован на 50 тысяч рублей за невыплату заработной платы своим работникам, говорится в сообщении прокуратуры.

«Прокуратурой Октябрьского района Тамбова проведена проверка соблюдения трудовых прав работников ассоциации футбольный клуб «Тамбов». В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса РФ работодатель обязан своевременно и в полном объеме выплатить работнику заработную плату. В нарушение указанных положений закона в ассоциации ФК «Тамбов» имелась задолженность по выплате заработной платы работникам за период июнь 2020 года — август 2020 года на сумму 90 383 373,29 рублей.

За совершение повторно административного правонарушения по невыплате заработной платы по инициативе прокурора Октябрьского района ассоциация футбольного клуба «Тамбов» привлечена к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.