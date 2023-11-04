В «Оренбурге» рассказали о трудностях процесса оформления гражданства России для аргентинских игроков

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ» о ходе оформления гражданства России для аргентинских игроков команды.

За «Оренбург» выступают четверо аргентинских футболистов. Летом 2022 года в клуб перешли Лукас Вера, Брайан Мансилья и Сесар Флорентин, а в начале 2023 года состав команды пополнил Матиас Перес.

«Мы начали заниматься процессом оформления российского гражданства для наших аргентинцев. Это очень сложный вопрос. Игроки сначала должны получить вид на жительство, а потом прожить в стране пять лет. Мы никак не можем ускорить этот процесс, пока все в подвешенном состоянии. У нас есть человек, который занимается этими вопросами. Он досконально изучил это, главное, чтобы аргентинцы были заинтересованы в таком долгом процессе», — сказал Андреев «СЭ».

На данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24. Команда набрала 12 очков за 13 туров.