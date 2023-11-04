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Сегодня, 12:20

Шунин о предстоящем матче «Динамо» с «Сочи»: «Надеюсь, поле подправили»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин в комментарии «СЭ» высказался о последних результатах клуба и поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ против «Сочи».

— После победы над «Пари НН» поздравили Гладышева. Там были песни и танцы. Скопинцев не захотел танцевать. Но мы передали эстафету Гладышеву. Вручили ему кепку Яшина, так что до следующей игры будет ходить с ней.

— У кого больше всего раз была кепка Яшина?

— В какой-то момент мы почему-то перестали надевать ее, очень много ничьих было. Неудачная полоса, очень рады, что победили и будем двигаться дальше. Впереди у нас непростой матч на выезде в «Сочи». Не знаю, как там поле, надеюсь, что его подправили. Будем готовиться.

— С чем связываете серию ничьих? Сейчас вроде бы команда воспрянула.

— Бывает такая неудачная полоса. Работали над ошибками. Понятно, что ничья не поражение, но и не победа. Не было такого настроения что ли, как после побед. Сейчас же у всех хорошее настроение.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком, «Сочи» идет на 16-й строчке с 9 очками.

Матч «Сочи» — «Динамо» состоится в понедельник, 6 ноября, начало — в 19.30 (мск).

Антон Шунин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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