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Сегодня, 12:05

Тихонов считает, что у «Крыльев Советов» началась черная полоса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов».

«У самарцев явно началась черная полоса — после бодрого старта сезона команда не побеждает уже пять матчей подряд, сдают позиции как в РПЛ, так и в Кубке. Мне кажется, они просто не справились с давлением, довольно сложно стабильно играть на таком уровне. К несчастью для «Крыльев», выездной матч с «Краснодаром» вряд ли позволит поправить положение в турнирной таблице. Быки и сами голодны до побед, им нужно во что бы то ни стало оторваться от «Зенита», поэтому они не упустят шанс набрать очки перед зимней паузой. «Краснодар» здесь должен побеждать довольно уверенно. Возможно, самарцы смогут забить один гол, но на этом их успехи закончатся», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 13 матчах. Матч между «быками» и «Крыльями» пройдет 5 ноября. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-predpolagaet-cto-krylya-sovetov-smogut-zabit-gol-krasnodaru/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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