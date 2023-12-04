Личка назвал золотой победу «Динамо» над «Рубином»: «С «Зенитом» и ЦСКА играть полегче»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

«Отличные впечатления. Для нас это была золотая победа. Соперник сильный, организованный, дисциплинированный, хорошо играет сзади и переходит в контратаки. Нам было тяжело, но рады, что мы забили первыми. В последних шести матчах соперники не забивали «Рубину» ни мяча. Хотелось бы выиграть 4:0, но со сложным соперником такая победа очень ценная. Очень важные три очка для нас. Мы не умеем так хорошо играть с соперником, у которого обороняются 9 футболистов. С «Зенитом» и ЦСКА где-то играть полегче, потому что соперник тоже хочет играть в футбол, больше свободных зон», — сказал Личка на пресс-конференции.

После 17 туров «Динамо» расположилось на третьем месте турнирной таблицы РПЛ с 31 очком. «Рубин» находится на восьмой строчке (25 очков).