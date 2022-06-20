В «Оренбурге» объяснили, почему не поддержали идею расширения РПЛ до 18 команд

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал «СЭ» о результатах голосования клубов по возможному расширению РПЛ до 18 команд.

«Мы проголосовали за формат проведения чемпионата с 16-ю командами. Мы посовещались с руководством клуба и пришли к выводу, что стоит сделать такой выбор. Еще не успели прийти в лигу, а уже страхуемся — нам это не нужно», — сказал Еремякин «СЭ».

В понедельник, 20 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ в заочной форме.

На голосование было вынесено предложение ФК «Урал» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/24. Большинство клубов выступили против расширения РПЛ.