В «Химках» рассказали о ситуации с вратарями в команде

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что подмосковный клуб намерен подписать голкипера, чтобы быть готовым к возможному уходу Ильи Лантратова.

«Мы укрепляем все линии. В свое время мы смотрели за Гудиевым. У нас большая конкуренция во вратарской линии. Лантратов — игрок топ-уровня. В случае предложения от топ-клуба, мы его отпустим. Договаривались об этом. В таком случае нам нужно будет укреплять вратарскую позицию. Поэтому в приоритете у нас 2-3 кандидата, с которыми мы бы хотели подписать контракт в ближайшее время.

Гудиев входит в этот список. Антон Митрюшкин тоже сейчас с нами на сборах. Наша задача просмотреть всех, узнать их условия и желание помогать «Химкам». Потом уже примем решение.

По Лантратову без изменений, предложений пока не поступало», — сказал Терюшков Sport24.

И Виталий Гудиев, и Антон Митрюшкин пребывают в статусе свободных агентов.