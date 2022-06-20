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Сегодня, 18:04

В «Химках» рассказали о ситуации с вратарями в команде

Иван Шитик
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что подмосковный клуб намерен подписать голкипера, чтобы быть готовым к возможному уходу Ильи Лантратова.

«Мы укрепляем все линии. В свое время мы смотрели за Гудиевым. У нас большая конкуренция во вратарской линии. Лантратов — игрок топ-уровня. В случае предложения от топ-клуба, мы его отпустим. Договаривались об этом. В таком случае нам нужно будет укреплять вратарскую позицию. Поэтому в приоритете у нас 2-3 кандидата, с которыми мы бы хотели подписать контракт в ближайшее время.

Гудиев входит в этот список. Антон Митрюшкин тоже сейчас с нами на сборах. Наша задача просмотреть всех, узнать их условия и желание помогать «Химкам». Потом уже примем решение.

По Лантратову без изменений, предложений пока не поступало», — сказал Терюшков Sport24.

И Виталий Гудиев, и Антон Митрюшкин пребывают в статусе свободных агентов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-20-teryushkov-gudiyev-vkhodit-v-spisok-kandidatov-na-ukrepleniye-vratarskoy-pozitsii-v-khimkakh
Антон Митрюшкин
Виталий Гудиев
Илья Лантратов
ФК Химки
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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Рубин – Уфа
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21.05 17:00
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21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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