В «Химках» заявили, что решение о расширении РПЛ должно исходить от РФС

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков заявил, что решение о возможном увеличении числа клубов в РПЛ должно исходить от Российского футбольного союза (РФС).

«Спрашивать клубы о расширении смысла нет, я думаю. Эти решения должны приниматься на самом высоком уровне — на уровне руководителей спортивных федераций. Результаты меня не удивили. Зачем спрашивать у клубов — хотят они расширения или нет?

Это должно быть политическое решение, направленное на развитие футбола, а за это отвечает федерация. Мы ей всецело доверяем — какое решение она примет, такое мы и поддержим, если такой вопрос будет стоять на повестке дня», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Руководители клубов на общем собрании Российской премьер-лиги большинством голосов высказались против увеличения числа участников турнира с сезона-2023/24. Инициатором рассмотрения этого вопроса выступил екатеринбургский «Урал».