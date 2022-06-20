Клубы РПЛ выступили против расширения лиги с сезона-2023/24

В понедельник, 20 июня, состоялось общее собрание клубов РПЛ в заочной форме, сообщает пресс-служба лиги.

На голосование было вынесено предложение ФК «Урал» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне-2023/24. Большинство клубов выступили против расширения РПЛ.

В конце мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение не увеличивать число клубов РПЛ в предстоящем сезоне. Таким образом, в следующем розыгрыше турнира примут участие 16 команд.

Элиту покинули «Арсенал», «Рубин» и «Уфа», а на их место из ФНЛ-1 поднялись «Торпедо», «Факел» и «Оренбург».