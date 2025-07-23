В «Локомотиве» заявили, что Пиняев остается в команде. Клуб не рассматривает продажу футболиста

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали «СЭ» ситуацию с возможным переходом полузащитника Сергея Пиняева в ЦСКА.

«Локомотив» действительно получил новое предложение со стороны ЦСКА, касающееся перехода нашего игрока. На данный момент клуб не рассматривает продажу Пиняева, Сергей остается игроком «Локомотива». Отсутствие Пиняева в заявке на матч с «Сочи» было связано с небольшим повреждением, полученным в ходе предсезонных сборов. В настоящее время полузащитник тренируется в общей группе, в ближайшее время рассчитываем на его возвращение в состав», — сообщили СЭ в пресс-службе «Локомотива».

20-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 на счету футболиста 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Действующий контракт нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.