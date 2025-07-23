Артига: «Единственное мое общение с «Химками» — это обещание, что они выплатят все долги»

Бывший главный тренер «Химок» Франк Артига в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с выплатой долгов подмосковного клуба.

«Хотелось бы забыть всю экономическую составляющую, связанную с «Химками». Я не жалею, что принял предложение клуба в 2024 году. Это был скачок в моей карьере, который должен продолжиться в будущем. Я очень благодарен всем игрокам, персоналу и работникам за уважение и поддержку, которые они оказывали мне до самого конца. Надеюсь, что им и их семьи смогут выплатить все долги по контракту. Единственное мое общение с клубом — это обещание, что они выплатят все долги. Посмотрим, чем все закончится, и сдержат ли они слово», — сказал Артига «СЭ».

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, он был уволен 15 апреля.

Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в РПЛ в сезоне-2025/26. Позже деятельность клуба была приостановлена.