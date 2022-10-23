В «Локомотиве» рассказали о финансовом положении клуба после ухода немецких специалистов

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал «СЭ» о финансовом положении клуба.

— Вектор развития «Локомотива» был выстроен через покупку иностранных игроков за дешево с перспективой перепродажи. Вы видите возможным продолжение этого?

— Все тенденции мирового футбола вы знаете. Такая практика есть. Футбол в определенном смысле — это бизнес. Многие клубы живут за счет того, что воспитывают игроков и выпускают их на рынок. Либо покупают игроков, заключают контракты, работают и повышают стоимость на трансферном рынке. Никаких больших проблем в данном направлении нет. Экономика клуба складывается, в том числе, из трансферных сумм, которые клуб получает. Ко всему надо подходить очень разумно.

— Как бы вы сейчас оценили экономическое состояние «Локомотива»?

— Стабильное. Последствия работы предыдущих руководителе? Руководство клуба работает в рамках бюджета. Если суммы были в бюджете, значит никаких проблем в этом плане нет.

«Локомотив» с 12 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ после 14 туров.