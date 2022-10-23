Председатель совдира «Локомотива» рассказал о трансферной политике клуба в зимнее окно

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» оценил возможность приглашения молодых игроков из «Чертаново» в команду.

— Есть мнение, что стоит ждать в «Локомотиве» приход большого числа игроков из «Чертаново».

— Возможен приход молодых талантливых игроков. Они могут представлять совершенно разные клубы. Они могут быть воспитанниками разных академии. Мы хотим, чтобы в «Локомотиве», в том числе, играли лучшие российские игроки.

«Локомотив» с 12 очками идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ после 14 туров.