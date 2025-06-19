В «Локомотиве» назвали причину, по которой ФИФА запретила клубу регистрировать новичков

Пресс-служба «Локомотива» выступила с заявлением по поводу новости о том, что ФИФА запретила клубу регистрировать новых футболистов.

«Временно наложенный запрет на регистрацию контрактов игроков связан с так называемым делом ФК «Мариуполь». ФК «Мариуполь», который в соответствии с открытыми источниками де-факто не выступает ни в одном соревновании, через иностранных представителей обратился в дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы принудительно исполнить решение CAS в отношении «Локомотива».

Наш клуб, получив решение CAS, еще в мае обратился в РФС, чтобы наш футбольный союз, в свою очередь, направил запрос в ФИФА с целью выяснить статус футбольного клуба «Мариуполь», существует ли вообще эта организация как субъект футбола. Тем не менее, несмотря на наличие указанного выше запроса, дисциплинарный комитент ФИФА по заявлению иностранных представителей ФК «Мариуполь» открывает производство по делу в отношении «Локомотива» о неисполнении решения CAS.

Через четыре минуты после открытия данного дела ФИФА принимает решение о применении запрета на регистрацию игроков. Учитывая сроки рассмотрения, а также отсутствие ответа относительно статуса ФК «Мариуполь», считаем данное решение абсолютно немотивированным и соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов. Несмотря на принятое решение, ФК «Локомотив» намерен довести до дисциплинарного комитета ФИФА свою позицию и добиться разъяснений относительно принятого решения. Мы уверены в том, что ситуация разрешится в ближайшее время и запрет будет снят», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива».

Согласно данным на официальном сайте ФИФА, запрет на трансферы в отношении «Локомотива» действует с 18 июня 2025 года и распространяется на три ближайших трансферных окна. Если решение останется в силе, клуб не сможет регистрировать новичков до зимы 2027 года.

В четверг, 19 июня, «Локомотив» объявил о подписании двух футболистов: команда заключила контракты с бывшими игроками «Химок» Зелимханом Бакаевым и Александром Руденко.