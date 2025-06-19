ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новичков до зимы 2027 года

ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новых футболистов, сообщает пресс-служба организации.

Запрет был наложен 18 июня и будет действовать в течение трех трансферных периодов — до зимы 2027 года.

ФИФА наложила трансферный бан на «Локомотив». Фото Сайт ФИФА

В четверг, 19 июня, московский клуб объявил о переходе двух игроков. Железнодорожники подписали контракты с нападающим Александром Руденко и полузащитником Зелимханом Бакаевым.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 53 очками.