В «Локомотиве» отреагировали на новость о трансферном бане клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что клубу запретили регистрировать новичков до зимы 2027 года.

— Клуб сейчас все разъяснит, не волнуйтесь, — сказал Нагорных.

— То есть в целом ситуация нормальная?

— Конечно.

В четверг, 19 июня, стало известно, что ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новых футболистов. Запрет действует с 18 июня и распространяется на три трансферных окна — речь идет о лете 2025 года, зиме 2026 года и лете 2026 года.

19 июня «Локомотив» объявил о двух трансферах: клуб подписал бывших футболистов «Химок» Зелимхана Бакаева и Александра Руденко на правах свободных агентов.