Источник: ЦСКА близок к покупке полузащитника «Сан-Паулу» Алвеса

ЦСКА и «Сан-Паулу» договорились о переходе полузащитника Матеуса Алвеса в московский клуб, сообщает TNT Sports Brazil.

Как отмечает источник, 20-летний футболист подпишет контракт с армейцами в ближайшие дни. Сумма трансфера составит 6 миллионов евро. В соглашении прописан пункт о том, что ЦСКА заплатит бразильскому клубу 25 процентов от будущей перепродажи полузащитника.

Алвес является воспитанником «Сан-Паулу». За основную команду он дебютировал в январе этого года и всего провел за нее 15 матчей, отметившись 2 результативными передачами.

В прошлом сезоне ЦСКА занял третье место в чемпионате России с 59 очками.