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Кокорин с семьей на матче «Спартака» — «Сочи»

21:15
Александр Кокорин с семьей на матче «Спартак» — «Сочи». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин с семьей на матче «Спартак» — «Сочи». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» Александр Кокорин, непопавший в заявку на матч 1-го тура Тинькофф — РПЛ с «Сочи» в Москве, присутствует на стадионе «Открытие Арены».

Российский нападающий наблюдает за матчем вместе с сыном Майклом и подругой Дарьей Валитовой. При этом у игрока обмотана левая нога.

Ранее «Спартак» сообщил, что Кокорин не попал в заявку на матч из-за небольшого повреждения.

29-летний форвард перешел в московский клуб летом в статусе свободного агента. Первую часть 2020 года футболист, в сентябре 2019-го после освобождения из заключения подписавший контракт с «Зенитом» до конца сезона, провел в «Сочи» на правах аренды.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
Материалы сюжета: Кокорин и «Спартак»




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