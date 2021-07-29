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«Спартак» заявил Понсе на новый сезон под 9-м номером

19:33
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«Спартак» заявил нападающего Эсекиэля Понсе для участия в новом сезоне РПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В текущем розыгрыше 24-летний аргентинец будет выступать под девятым номером. Ранее у него был 19-й.

Напомним, что в прошлом сезоне под 9-м номером за «Спартак» выступал Александр Кокорин.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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