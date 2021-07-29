«Спартак» заявил Понсе на новый сезон под 9-м номером
19:33
«Спартак» заявил нападающего Эсекиэля Понсе для участия в новом сезоне РПЛ, сообщает официальный сайт лиги.
В текущем розыгрыше 24-летний аргентинец будет выступать под девятым номером. Ранее у него был 19-й.
Напомним, что в прошлом сезоне под 9-м номером за «Спартак» выступал Александр Кокорин.
Дополнительная информация:
Читайте также
13
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю