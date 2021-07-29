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«Сочи» не обращался в «Фиорентину» по возможному переходу Кокорина

13:52
Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram
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Как стало известно «СЭ», «Сочи» не обращался к «Фиорентине» по поводу возможной покупки российского форварда Александра Кокорина.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что сочинская команда является одним из возможных вариантов продолжения карьеры 30-летнего футболиста.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 4 матчах команды — без результативных действий. Большую часть второй половины сезона-2020/21 игрок восстанавливался от травмы бедра.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 3,5 миллиона евро.

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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