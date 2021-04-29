В «Химках» рассказали о желании продлить контракт с Дядюном
19:40
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» о планах «Химок» на нападающего Владимира Дядюна. Контракт 32-летнего футболиста с подмосковным клубом истекает в летом 2021 года.
«Дядюн восстанавливается сейчас от травмы. У нас сейчас нет цели с кем-то расстаться. Владимир игрок основы, всегда выходил на поле и не подводил команду. Так что чуть позже спокойно обсудим с ним продление контракта», — сказал Терюшков «СЭ».
В нынешнем сезоне Дядюн принял участие в 15 официальных матчах за «Химки», в которых отличился результативной передачей.
(Сергей Федоров)
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