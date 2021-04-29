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В «Спартаке» рассказали об уходе Франко Камоцци с позиции консультанта

21:58
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал «СЭ» об уходе итальянского агента Франко Камоцци с позиции консультанта клуба.

«Франко Камоцци проработал консультантом Спартака совсем недолго, с лета. Вероятно до этого он давал какие-то советы в рамках неформального общения. Решение о прекращении сотрудничества он принял сам. Предположу, что коронавирус тоже сыграл свою роль. В условиях ограничений тяжело выполнять свою работу на регулярной основе», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее сам Камоцци заявил в интервью FCINTER1908.it о том, что решил посвятить себя собственной компании Blacklist.

(Сергей Федоров)

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