Широков раскритиковал Чалова: «Все хотят отмазать его мыслями об АПЛ, но она уже давно ушла»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков раскритиковал нападающего армейцев Федора Чалова.

«У него был один год хороший, потом полтора мы его не видим. Его все хотят отмазать мыслями от АПЛ, но она уже давно ушла. Если этим все время жить, не попадешь никуда. Если так продолжится, Чалов не выйдет на высокий уровень, ему просто начнут искать замену в ЦСКА. Он же форвард, если не забиваешь, то хоть отдавай. Можно говорить, что проснется когда-то, но может, уже и в другой команде. Полтора года с момента его непродажи прошло», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

В сезоне-2020/21 Чалов провел 33 матча за ЦСКА, на его счету 5 голов и 5 результативных передач.