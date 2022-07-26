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Сегодня, 13:30

«Спартак» обсуждал вариант игровой формы от итальянской фирмы

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» обсуждал вариант технического спонсорства с итальянской компанией Errea Sport, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, производитель предложил московскому клубу вариант игровой домашней формы: красная футболка горизонтальной белой полосой и белыми вставками на рукавах, белые шорты с красной вертикальной полосой.

Errea — итальянская компания, которая производит спортивные товары. Штаб-квартира организации находится в городе Парма.

Компания работает с большим количеством спортивных команд, среди которых футбольные клубы «Парма», «Пескара», английский «Куинз Парк Рейнджерс», нидерландский «АДО Ден Хааг» и другие. Также Errea создает форму для сборных ДР Конго, ОАЭ, Либерии.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-obsuzhdal-variant-igrovoy-formy-ot-italyanskoy-firmy-errea-1319859/
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П
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