«Спартак» обсуждал вариант игровой формы от итальянской фирмы

«Спартак» обсуждал вариант технического спонсорства с итальянской компанией Errea Sport, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, производитель предложил московскому клубу вариант игровой домашней формы: красная футболка горизонтальной белой полосой и белыми вставками на рукавах, белые шорты с красной вертикальной полосой.

Errea — итальянская компания, которая производит спортивные товары. Штаб-квартира организации находится в городе Парма.

Компания работает с большим количеством спортивных команд, среди которых футбольные клубы «Парма», «Пескара», английский «Куинз Парк Рейнджерс», нидерландский «АДО Ден Хааг» и другие. Также Errea создает форму для сборных ДР Конго, ОАЭ, Либерии.