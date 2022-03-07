В понедельник, 7 марта, состоится матч 20-го тура Тинькофф чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

«Краснодар» одержал 6 побед в 12 встречах против «Урала». Последняя очная встреча соперников завершилась со счетом 3:0 в пользу «быков».

Турнирную таблицу Тинькофф чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Краснодар» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.