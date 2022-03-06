Кухта не отбыл дисквалификацию, но сыграл за «Локо». «Химкам» присудят победу 3:0?

В матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Химки» в стартовом составе железнодорожников на поле вышел чешский нападающий Ян Кухта. Это основание для подачи протеста со стороны подмосковного клуба.

Дело в том, что Кухта заработал дисквалификацию в чемпионате Чехии и не отбыл ее. В игре 19-го тура «Баник» — «Славия» Пр 19 декабря прошлого года он на 81-й минуте сыграл рукой, остановив мяч, летевший в ворота. За лишение соперника явной возможности забить гол судья показал ему красную карточку и удалил с поля. Нападающий получил дисквалификацию на один матч.

После этого в чемпионате Чехии наступил перерыв, а Кухта перешел из «Славии» в «Локомотив».

В соответствии со статьей 12 регламента ФИФА по статусу и трансферу футболистов «Применение дисциплинарных санкций» «любое дисциплинарное взыскание на срок до четырех матчей или до трех месяцев, наложенное на игрока бывшей ассоциацией, но еще не исполненное (полностью) к моменту трансфера, должно быть применено новой ассоциацией». Существует специальная система уведомлений при выдаче международного трансферного сертификата и регистрации трансфера в системе, используемой ФИФА.

В связи с участием в матче дисквалифицированного футболиста «Локомотиву» грозит присуждение поражения.

Его может присудить контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Если будет подан протест. В соответствии со статьей 125 «Рассмотрение протестов» дисциплинарного кодекса РФС «протест подается клубом, участвовавшим в матче, либо организацией, проводящей соревнования, на факты, связанные с несоблюдением правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча, в том числе в связи с участием в матче дисквалифицированных футболистов... Клуб может отразить в протоколе матча факт подачи протеста. Заявление с подробным изложением фактов, на которые подается протест, направляется в течение 72 часов с момента окончания матча в соответствующий юрисдикционный орган почтовой, факсимильной связью или по электронной почте».