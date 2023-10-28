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Сегодня, 16:17

В «Факеле» назвали заслуженной победу над «Спартаком»: «Мы доминировали в обоих таймах»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» высказался о победе над «Спартаком» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

«Для нас это не неожиданная победа. Мы готовились побеждать. Надо набирать максимум очков. Мы доминировали в обоих таймах и заслуженно выиграли матч», — сказал Котов «СЭ».

«Факел» набрал 15 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» находится на четвертой строчке (20 очков).

В следующем туре воронежцы 4 ноября на выезде сыграют с «Ахматом», а красно-белые 5 ноября встретятся с «Локомотивом».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
12
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
13
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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