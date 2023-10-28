Генеральный директор «Спартака»: «Абаскаль не будет уволен»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем главного тренера Гильермо Абаскаля после поражения от «Факела» (0:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

— Будут ли оргвыводы по Абаскалю?

— После этого матча надо еще усерднее работать. Думать, как выигрывать следующий матч. Абаскаль не будет уволен. На данный момент ничего не поменялось, он тренер «Спартака».

«Спартак» в 13 матчах РПЛ набрал 20 очков. У красно-белых 6 побед, 2 ничьи и 5 поражений, а также отрицательная разность забитых и пропущенных мячей (18-20).