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Судейство

Сегодня, 16:07

«Факел» — «Спартак»: Безбородов достал красную через минуту. ВАР не имел права помогать — кто на самом деле удалил Бабича?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Скриншот из трансляции

На 68-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» арбитр Владислав Безбородов, находившийся далеко от места событий, принял верное решение и назначил 11-метровый удар в ворота гостей. В том эпизоде защитник красно-белых Срджан Бабич сыграл безрассудно и ударил ногой в лицо Евгения Маркова.

Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции

А спустя минуту, еще до выполнения 11-метрового удара, Безбородов вынес Бабичу предупреждение. Оно стало для спартаковца вторым — за ним последовало удаление. Судья перед этим с кем-то разговаривал, поднеся палец к уху. И только потом полез в карман.

Фото Скриншот из трансляции

Интересно, кто же подсказал арбитру наказать защитника — видеоассистент, помощник, резервный? ВАР Андрей Фисенко в такой ситуации вмешиваться и помогать не имел права. Понять, как все было на самом деле, можно только, прослушав аудиозапись переговоров судей.

Любопытно, что Марков, заработавший пенальти и открывший с него счет, вообще не должен был играть против «Спартака». Если бы не ошибся Сергей Карасев. На 45+3-й минуте матча 12-го тура «Оренбург» — «Факел» (1:2) этот арбитр не удалил игрока гостей Маркова с показом красной карточки, когда тот ударил Габриэля Флорентина шипами в область голени. Нога футболиста оренбуржской команды прогнулась — он едва не получил серьезную травму.

ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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РПЛ: «Ростов» — «Локомотив», ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи 13-го тура

В «Факеле» назвали заслуженной победу над «Спартаком»: «Мы доминировали в обоих таймах»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
12
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
13
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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