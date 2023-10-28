«Факел» — «Спартак»: Безбородов достал красную через минуту. ВАР не имел права помогать — кто на самом деле удалил Бабича?

На 68-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» арбитр Владислав Безбородов, находившийся далеко от места событий, принял верное решение и назначил 11-метровый удар в ворота гостей. В том эпизоде защитник красно-белых Срджан Бабич сыграл безрассудно и ударил ногой в лицо Евгения Маркова.

Фото Скриншот из трансляции

Фото Скриншот из трансляции

Фото Скриншот из трансляции

Фото Скриншот из трансляции

А спустя минуту, еще до выполнения 11-метрового удара, Безбородов вынес Бабичу предупреждение. Оно стало для спартаковца вторым — за ним последовало удаление. Судья перед этим с кем-то разговаривал, поднеся палец к уху. И только потом полез в карман.

Фото Скриншот из трансляции

Интересно, кто же подсказал арбитру наказать защитника — видеоассистент, помощник, резервный? ВАР Андрей Фисенко в такой ситуации вмешиваться и помогать не имел права. Понять, как все было на самом деле, можно только, прослушав аудиозапись переговоров судей.

Любопытно, что Марков, заработавший пенальти и открывший с него счет, вообще не должен был играть против «Спартака». Если бы не ошибся Сергей Карасев. На 45+3-й минуте матча 12-го тура «Оренбург» — «Факел» (1:2) этот арбитр не удалил игрока гостей Маркова с показом красной карточки, когда тот ударил Габриэля Флорентина шипами в область голени. Нога футболиста оренбуржской команды прогнулась — он едва не получил серьезную травму.