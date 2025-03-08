В «Факеле» надеются, что Мешков скоро закончит карьеру после матча с «Зенитом»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Не знаю, стыдно или не стыдно. Мы точно сражались. Но вы знаете, для меня это история, когда не «Зенит» против «Факела», а судейский корпус против «Факела». Если судейскому корпусу не нужен «Факел», ну как бы окей, пусть играют «Химки», «Акрон», «Оренбург» с пустыми трибунами. Если так устраивает судейский корпус, вообще вопросов нет. И по судейству.

Я даже не хочу понимать. Этот человек, который судил, даже не хочу называть его фамилию, надеюсь, он скоро закончит. Потому что такие люди вообще в принципе не должны судить премьер-лигу», — сказал Котов «СЭ».

На 38-й минуте матча арбитр Виталий Мешков показал полузащитнику Вячеславу Якимову прямую красную карточку за фол на нападающем сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

«Факел» с 14 баллами располагается на предпоследней, 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Следующую игру воронежцы проведут 15 марта против «Оренбурга».