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Судейство

В «Факеле» надеются, что Мешков скоро закончит карьеру после матча с «Зенитом»

Микеле Антонов
Корреспондент
Судья Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Не знаю, стыдно или не стыдно. Мы точно сражались. Но вы знаете, для меня это история, когда не «Зенит» против «Факела», а судейский корпус против «Факела». Если судейскому корпусу не нужен «Факел», ну как бы окей, пусть играют «Химки», «Акрон», «Оренбург» с пустыми трибунами. Если так устраивает судейский корпус, вообще вопросов нет. И по судейству.

Я даже не хочу понимать. Этот человек, который судил, даже не хочу называть его фамилию, надеюсь, он скоро закончит. Потому что такие люди вообще в принципе не должны судить премьер-лигу», — сказал Котов «СЭ».

На 38-й минуте матча арбитр Виталий Мешков показал полузащитнику Вячеславу Якимову прямую красную карточку за фол на нападающем сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

«Факел» с 14 баллами располагается на предпоследней, 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Следующую игру воронежцы проведут 15 марта против «Оренбурга».

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Виталий Мешков
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Спартак

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 4
И К Ж
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