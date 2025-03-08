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Даниил Уткин признался, что был шокирован уходом Карпина из «Ростова»

Даниил Аршавский

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера ростовского клуба.

«Шокировал ли меня уход Карпина из «Ростова»? Да, было неожиданно — я так понимаю, из команды тоже никто этого не ожидал. Конечно, видно было, что Карпин немного устал, но никто не думал, что он уйдет. Все понимали, что рано или поздно эта история с «Ростовом» закончится и что Георгиевичу нужно отдохнуть, но никто не знал, когда», — цитирует Уткина «РБ Спорт».

Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. Под руководством 56-летнего специалиста ростовчане провели 229 матчей.

Источник: «РБ Спорт»
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Валерий Карпин
Даниил Уткин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Максим Глушенков
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Зенит

 8
Александр Соболев
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 8
Иван Обляков
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ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

 9 1 2
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ЦСКА

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