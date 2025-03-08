Даниил Уткин признался, что был шокирован уходом Карпина из «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин поделился мнением об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера ростовского клуба.

«Шокировал ли меня уход Карпина из «Ростова»? Да, было неожиданно — я так понимаю, из команды тоже никто этого не ожидал. Конечно, видно было, что Карпин немного устал, но никто не думал, что он уйдет. Все понимали, что рано или поздно эта история с «Ростовом» закончится и что Георгиевичу нужно отдохнуть, но никто не знал, когда», — цитирует Уткина «РБ Спорт».

Карпин покинул «Ростов» в феврале 2025 года, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. Под руководством 56-летнего специалиста ростовчане провели 229 матчей.