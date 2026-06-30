Ивлев: «Динамо» должно быть в топ-3 по итогам каждого чемпионата, обязательно нужно завоевывать трофеи»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» рассказал о задачах клуба.

— Какие задачи поставлены перед вами?

— Задачи амбициозные. «Динамо» должно быть в топ-3 по итогам каждого чемпионата, обязательно нужно завоевывать трофеи. Только они дарят настоящую радость болельщикам. Я помню 1976 год, когда мы в последний раз стали чемпионами. Амбиции болельщиков и мои внутренние амбиции как человека, который много лет болеет за «Динамо», а теперь и возглавляет совет директоров, — завоевать трофей в ближайшие годы.

Также в приоритете — улучшить контроль трансферной политики, наладить пополнение основы за счет молодежи, улучшить работу академии. Важна и работа с болельщиками: наполняемость стадиона влияет на коммерцию, но главное — футболисты чувствуют поддержку трибун. Это дает им энергию. Задач много, будем работать совместно с менеджментом и советом директоров.

В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 45 очков и заняло 7-е место в турнирной таблице РПЛ.