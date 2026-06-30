Ивлев: «Динамо» должно быть в топ-3 по итогам каждого чемпионата, обязательно нужно завоевывать трофеи»
Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» рассказал о задачах клуба.
— Какие задачи поставлены перед вами?
— Задачи амбициозные. «Динамо» должно быть в топ-3 по итогам каждого чемпионата, обязательно нужно завоевывать трофеи. Только они дарят настоящую радость болельщикам. Я помню 1976 год, когда мы в последний раз стали чемпионами. Амбиции болельщиков и мои внутренние амбиции как человека, который много лет болеет за «Динамо», а теперь и возглавляет совет директоров, — завоевать трофей в ближайшие годы.
Также в приоритете — улучшить контроль трансферной политики, наладить пополнение основы за счет молодежи, улучшить работу академии. Важна и работа с болельщиками: наполняемость стадиона влияет на коммерцию, но главное — футболисты чувствуют поддержку трибун. Это дает им энергию. Задач много, будем работать совместно с менеджментом и советом директоров.
В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 45 очков и заняло 7-е место в турнирной таблице РПЛ.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
|0
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
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|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
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|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
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|0
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|0-0
|0
|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
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|ЦСКА – Балтика
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|26.07
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
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|Факел – Динамо Мх
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