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30 июня, 16:00

Ивлев: «Динамо» должно быть в топ-3 по итогам каждого чемпионата, обязательно нужно завоевывать трофеи»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» рассказал о задачах клуба.

— Какие задачи поставлены перед вами?

— Задачи амбициозные. «Динамо» должно быть в топ-3 по итогам каждого чемпионата, обязательно нужно завоевывать трофеи. Только они дарят настоящую радость болельщикам. Я помню 1976 год, когда мы в последний раз стали чемпионами. Амбиции болельщиков и мои внутренние амбиции как человека, который много лет болеет за «Динамо», а теперь и возглавляет совет директоров, — завоевать трофей в ближайшие годы.

Также в приоритете — улучшить контроль трансферной политики, наладить пополнение основы за счет молодежи, улучшить работу академии. Важна и работа с болельщиками: наполняемость стадиона влияет на коммерцию, но главное — футболисты чувствуют поддержку трибун. Это дает им энергию. Задач много, будем работать совместно с менеджментом и советом директоров.

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Константин Тюкавин и&nbsp;председатель совета директоров клуба Александр Ивлев.«Динамо» должно быть всегда в топ-3 и выигрывать трофеи». Александр Ивлев — о Шварце, Тюкавине и судействе

В сезоне-2025/26 «Динамо» набрало 45 очков и заняло 7-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Александр Ивлев
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2
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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