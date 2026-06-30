Заболотный покинул «Спартак»

Нападающий Антон Заболотный покинул «Спартак», сообщила пресс-служба московского клуба.

Красно-белые не будут активировать опцию продления действующего соглашения с 35-летним форвардом.

Заболотный выступал за «Спартак» с 1 июня 2025 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 16 матчах, в которых отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро

В сезоне-2025/26 «Спартак» набрал 52 очка и занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.