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Заболотный покинул «Спартак»

Сергей Филин
Антон Заболотный.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий Антон Заболотный покинул «Спартак», сообщила пресс-служба московского клуба.

Красно-белые не будут активировать опцию продления действующего соглашения с 35-летним форвардом.

Заболотный выступал за «Спартак» с 1 июня 2025 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 16 матчах, в которых отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро

Антон Заболотный.Почему разрешили играть за «Спартак» и кто стал адвокатом: новые данные по «делу Заболотного»

В сезоне-2025/26 «Спартак» набрал 52 очка и занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Спартак»
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Антон Заболотный
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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