В «Динамо» рассказали, почему не оставили Гусева главным тренером команды
Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о тренере команды Ролане Гусеве.
— Какую оценку вы бы поставили «Динамо» за прошедший сезон?
— Первая часть чемпионата — однозначно неудовлетворительно. Мы не оправдали ожиданий болельщиков ни по качеству игры, ни по месту в таблице. Во второй части, если считать по набранным очкам, мы заняли третье место — это неплохо. Но в целом оценка все равно неудовлетворительная.
— Не напрашивалось решение продолжить сотрудничество с Роланом Гусевым?
— На совете директоров активно обсуждалась эта тема. Ролан Александрович проделал хорошую работу. Мы отмечали, как улучшилась игра, как он был вовлечен в тренировочный процесс, как команда переживала неудачи. Я видел эмоции в раздевалке, изменился настрой и дух, футболисты раскрепостились.
Однако исходя из поставленных задач и результата — трофей не взят — и на основании других факторов и консультаций с экспертами приняли решение дальше пойти с Сандро Шварцем.
— Ролан Гусев в недавних интервью очень позитивно отзывался о постоянной поддержке со стороны клуба. Это была улица с двусторонним движением?
— Безусловно. Мы в полной мере создавали условия для Ролана Александровича, чтобы он мог идти к поставленным целям. Я был с ним в регулярном контакте, менеджмент клуба оказывал полную поддержку. На сборах видел тренировочный процесс, Гусев всегда мог прийти с вопросами, мы находили способ помочь. Большое спасибо Ролану Александровичу за проделанную работу. Жизнь длинная, и наши пути еще, быть может, пересекутся.
— Вы следите за мнением болельщиков. Учитывали его в своем решении?
— Да, бывает интересно узнать настроение людей, читаю комментарии в крупных динамовских Telegram-каналах. В футбольной среде всегда есть два лагеря — «за» и «против», примерно 50 на 50. Работа с болельщиками важна, но решение принималось исходя из статистики, настроя команды, состава, задач и других факторов. Их совокупность и привела к такому решению.
В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего Шварца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду — с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1