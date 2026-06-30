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В «Динамо» рассказали, почему не оставили Гусева главным тренером команды

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Александр Ивлев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о тренере команды Ролане Гусеве.

— Какую оценку вы бы поставили «Динамо» за прошедший сезон?

— Первая часть чемпионата — однозначно неудовлетворительно. Мы не оправдали ожиданий болельщиков ни по качеству игры, ни по месту в таблице. Во второй части, если считать по набранным очкам, мы заняли третье место — это неплохо. Но в целом оценка все равно неудовлетворительная.

— Не напрашивалось решение продолжить сотрудничество с Роланом Гусевым?

— На совете директоров активно обсуждалась эта тема. Ролан Александрович проделал хорошую работу. Мы отмечали, как улучшилась игра, как он был вовлечен в тренировочный процесс, как команда переживала неудачи. Я видел эмоции в раздевалке, изменился настрой и дух, футболисты раскрепостились.

Однако исходя из поставленных задач и результата — трофей не взят — и на основании других факторов и консультаций с экспертами приняли решение дальше пойти с Сандро Шварцем.

— Ролан Гусев в недавних интервью очень позитивно отзывался о постоянной поддержке со стороны клуба. Это была улица с двусторонним движением?

— Безусловно. Мы в полной мере создавали условия для Ролана Александровича, чтобы он мог идти к поставленным целям. Я был с ним в регулярном контакте, менеджмент клуба оказывал полную поддержку. На сборах видел тренировочный процесс, Гусев всегда мог прийти с вопросами, мы находили способ помочь. Большое спасибо Ролану Александровичу за проделанную работу. Жизнь длинная, и наши пути еще, быть может, пересекутся.

— Вы следите за мнением болельщиков. Учитывали его в своем решении?

— Да, бывает интересно узнать настроение людей, читаю комментарии в крупных динамовских Telegram-каналах. В футбольной среде всегда есть два лагеря — «за» и «против», примерно 50 на 50. Работа с болельщиками важна, но решение принималось исходя из статистики, настроя команды, состава, задач и других факторов. Их совокупность и привела к такому решению.

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В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего Шварца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду — с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.

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Ролан Гусев
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ФК Динамо (Москва)
Александр Ивлев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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