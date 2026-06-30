В «Динамо» рассказали, почему не оставили Гусева главным тренером команды

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о тренере команды Ролане Гусеве.

— Какую оценку вы бы поставили «Динамо» за прошедший сезон?

— Первая часть чемпионата — однозначно неудовлетворительно. Мы не оправдали ожиданий болельщиков ни по качеству игры, ни по месту в таблице. Во второй части, если считать по набранным очкам, мы заняли третье место — это неплохо. Но в целом оценка все равно неудовлетворительная.

— Не напрашивалось решение продолжить сотрудничество с Роланом Гусевым?

— На совете директоров активно обсуждалась эта тема. Ролан Александрович проделал хорошую работу. Мы отмечали, как улучшилась игра, как он был вовлечен в тренировочный процесс, как команда переживала неудачи. Я видел эмоции в раздевалке, изменился настрой и дух, футболисты раскрепостились.

Однако исходя из поставленных задач и результата — трофей не взят — и на основании других факторов и консультаций с экспертами приняли решение дальше пойти с Сандро Шварцем.

— Ролан Гусев в недавних интервью очень позитивно отзывался о постоянной поддержке со стороны клуба. Это была улица с двусторонним движением?

— Безусловно. Мы в полной мере создавали условия для Ролана Александровича, чтобы он мог идти к поставленным целям. Я был с ним в регулярном контакте, менеджмент клуба оказывал полную поддержку. На сборах видел тренировочный процесс, Гусев всегда мог прийти с вопросами, мы находили способ помочь. Большое спасибо Ролану Александровичу за проделанную работу. Жизнь длинная, и наши пути еще, быть может, пересекутся.

— Вы следите за мнением болельщиков. Учитывали его в своем решении?

— Да, бывает интересно узнать настроение людей, читаю комментарии в крупных динамовских Telegram-каналах. В футбольной среде всегда есть два лагеря — «за» и «против», примерно 50 на 50. Работа с болельщиками важна, но решение принималось исходя из статистики, настроя команды, состава, задач и других факторов. Их совокупность и привела к такому решению.

В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего Шварца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду — с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.