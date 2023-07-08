Медины нет в заявке на товарищеский матч ЦСКА с «Динамо»
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина не попал в заявку команды на матч Братского Кубка с «Динамо».
Стартовые составы команд:
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Роша, Агапов, Зайнутдинов, Зделар, Мухин, Ермаков, Чалов, Заболотный.
Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Набабкин, Глебов, Лукин, Носков, Кисляков, Мендес, Арбузов, Карраскаль, Яковлев, Гайч, Думбия.
«Динамо»: Шунин, Маричаль, Фернандес, Даса, Фомин, Скопинцев, Зазвонкин, Захарян, Гладышев, Гнамеле, Тюкавин.
Запасные: Будачев, Купцов, Паршивлюк, Смолов, Лесовой, Норманн, Грулев, Школик, Карапузов, Зайдензаль, Лепский, Макаров, Бессмерный, Мазурин, Лаксальт.
Матч между командами состоится сегодня, 8 июля. Начало — в 13.30 мск. Игра пройдет в формате три тайма по 30 минут.
Ранее «СЭ» сообщал, что Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». Сумма предполагаемого трансфера — порядка 7,5 миллиона евро.
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6
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7
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9
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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