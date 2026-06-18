В «Динамо» ответили на вопрос о продлении контракта с Луневым

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о продлении контракта голкипера Андрея Лунева.

— Информацию будем публиковать по мере официальных решений. Приходите завтра (на пресс-конференцию Сандро Шварца. — Прим. «СЭ»), — сказал Пивоваров.

Ранее «СЭ» сообщил, что «Динамо» продлило контракт с 34-летним Луневым.

Лунев выступает за бело-голубых с 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 18 матчах и не пропустил в 4 из них. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 800 тысяч евро.