В «Севилье» заявили, что не рассматривают приобретение Угальде этим летом

В пресс-службе «Севильи» ответили на вопрос «СЭ» о возможном интересе к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.

Ранее издание Metaratings сообщило, что посредники предложили 24-летнего костариканца «Бетису» и «Севилье».

«В наших списках нет фамилии Манфред Угальде на усиление этим летом», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Угальде в прошлом сезоне провел за «Спартак» 38 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.