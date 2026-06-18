Лунев подписал новый контракт с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», Андрей Лунев продлил контракт с «Динамо».

Новое соглашение с 34-летним голкипером рассчитано на один год с опциями пролонгации. Официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Лунев выступает за бело-голубых с 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 18 матчах и в 4 из них отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 800 тысяч евро.