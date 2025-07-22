В ЦСКА сообщили, что Файзуллаев улетел в Турцию для прохождения медобследования

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отправился в Турцию для прохождения медобследования перед переходом в Истанбул Башакшехир».

«Аббос улетел на прохождение медобследования для осуществления перехода. Медобследование стартует завтра, пока клубы занимаются оформлением сделки», — цитирует Брейдо matchtv.ru.

Ранее агент Алексей Сафонов сообщил, что 21-летний хавбек ЦСКА провалил медосмотр и не перейдет в турецкий клуб.

В сезоне-2024/25 Файзуллаев в 39 матчах за ЦСКА во всех турнирах забил 3 гола и сделал 8 результативных передач. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 8 миллионов евро.