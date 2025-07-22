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22 июля 2025, 16:23

Источник: «Спартаку» предложили подписать экс-защитника «Челси» Зума

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший защитник «Челси» Курт Зума может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.

По информации источника, посредники предложили услуги 30-летнего француза красно-белым. Он является одним из вариантов усиления, если «Спартак» не сумеет договориться по другим кандидатам.

Последним клубом Зума был «Вест Хэм», который он покинул летом 2025 года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне защитник на правах аренды играл в саудовском клубе «Аль-Оруба».

Ранее Зума также выступал в «Челси», «Эвертоне», «Сток Сити» и «Сент-Этьене». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.

Илья Самошников, Эдуард Сперцян, Вендел, Аббосбек Файзуллаев.Кого еще возьмут «Зенит» и «Спартак», будущее Сперцяна и Вендела, ЦСКА продает Файзуллаева. Таблица трансферов РПЛ

Источник: Metaratings
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Курт Зума
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В ЦСКА сообщили, что Файзуллаев улетел в Турцию для прохождения медобследования

«Спартак» стал единственным клубом РПЛ, обратившимся в ЭСК по итогам первого тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
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18 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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