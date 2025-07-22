Источник: «Спартаку» предложили подписать экс-защитника «Челси» Зума

Бывший защитник «Челси» Курт Зума может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.

По информации источника, посредники предложили услуги 30-летнего француза красно-белым. Он является одним из вариантов усиления, если «Спартак» не сумеет договориться по другим кандидатам.

Последним клубом Зума был «Вест Хэм», который он покинул летом 2025 года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне защитник на правах аренды играл в саудовском клубе «Аль-Оруба».

Ранее Зума также выступал в «Челси», «Эвертоне», «Сток Сити» и «Сент-Этьене». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.