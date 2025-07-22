Агент Алвеса о том, что ЦСКА не отпустил игрока в молодежную сборную Бразилии: «Матеус очень расстроен»

Лекка Де Камарго, агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса в комментарии для «СЭ» рассказал, как футболист отреагировал на решение клуба не отпускать его в молодежную сборную Бразилии.

Хавбек получил вызов на два товарищеских матча против Парагвая, которые пройдут 8 и 11 августа. Во вторник, 22 июля директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что Алвес останется в расположении московского клуба, чтобы адаптироваться к работе в команде.

«Матеус очень расстроен», — сказал Камарго «СЭ».

Матеус Алвес перешел в ЦСКА из «Сан-Паулу» 10 июля. 20-летний хавбек подписал контракт с клубом из Москвы на пять лет. Футболист дебютировал за красно-синих в понедельник, 21 июля, выйдя на замену во втором тайме матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).