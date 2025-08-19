В ЦСКА рассказали подробности трансфера Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал детали перехода полузащитника Аббосбека Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир».

«Деньги за трансфер Аббоса Файзуллаева поступили на счет нашего клуба, как было зафиксировано в договоре. В свою очередь с нашей стороны незамедлительно был отправлен трансферный сертификат, и теперь сделку можно считать полноценно закрытой», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Ранее во вторник в турецком клубе сообщили, что перевели ЦСКА все деньги за трансфер Файзуллаева. 21-летний узбек выступал за ЦСКА с августа 2023 года по июль 2025 года. Хавбек забил 8 голов и сделал 22 результативные передачи в 72 матчах за армейцев во всех турнирах.