Сын Плющенко надеется на переход Батракова в «Реал» или «ПСЖ»

«В России уже давно болею за «Локомотив», очень нравится Батраков. Надеюсь, он в ближайшие пару лет уедет в Европу. Желательно в «Реал» или «ПСЖ», — написал Плющенко в колонке для «СЭ».

Сборная России не сыграет на ЧМ-2026. В финальной стадии турнира выступят 48 команд, включая 16 европейских сборных: Германию, Нидерланды, Бельгию, Испанию, Францию, Норвегию, Португалию, Англию и другие команды.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max